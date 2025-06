Oι Πέισερς για άλλη μια φορά πέτυχαν κάτι που έμοιαζε ακατόρθωτο

Ο Χαλιμπέρτον το έκανε ξανά στο Game 1 με τους Θάντερ, δίνοντας προβάδισμα με 1-0 στη σειρά των τελικών κόντρα στην Οκλαχόμα. Σίγουρα ο πιο clutch παίκτης της postseason. Ο ηγέτης των Πέισερς με νικητήριο καλάθι, 0.3 για το τέλος χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.

Η Ιντιάνα αποδεικνύεται σε ομάδα των ανατροπών και των θαυμάτων. Πριν από την έναρξη του πρώτου τελικού, οι ομάδες που ήταν πίσω με 9+ πόντους στα 3 λεπτά πριν τη λήξη σε NBA Finals, είχανε ρεκόρ 0-182. Δηλαδή 182 ήττες σε 182 ματς. Απίθανο.

Για να έρθει η τρελοπαρέα του κόουτς Καρλάιλ και να πετύχει άλλο ένα... θαύμα στη φετινή σεζόν. Ασταμάτητη, αλύγιστη, διψασμένη Ιντιάνα.

Teams were 0-182 in the NBA Finals entering Thursday in this scenario 😮



Pacers are different. pic.twitter.com/6Hi4KALgxY