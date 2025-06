Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον το έκανε ξανά και με game winner υπέγραψε τη νίκη των Πέισερς με 111-110 μέσα στην Οκλαχόμα στο Game 1 των τελικών του ΝΒΑ. Επέστρεψαν από το -15.

Είναι το πρόσωπο των playoffs δίχως αμφιβολία και σίγουρα ο πιο clutch παίκτης της postseason. Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον δεν σταματά τα νικητήρια καλάθια στα playoffs και οι Θάντερ προστέθηκαν στη λίστα των θυμάτων του.

Μπορεί οι Πέισερς να κυνηγούσαν στο σκορ σε όλο το ματς (έχαναν και με 15 πόντους), αλλά η πρώτη που πέρασαν μπροστά ήταν και... φαρμακερή. Με το σκορ στο 110-109 ο ηγέτης των Πέισερς πήρε την ευθύνη και με σουτάκι μέσης απόστασης έριξε στο καναβάτσο τους Θάντερ για το 0-1 της Ιντιάνα στη σειρά των τελικών.

Ο Σιάκαμ τελείωσε με 19 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Χαλιμπέρτον είχε 14 πόντους, 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Ο Τέρνερ σταμάτησε στους 15 πόντους και τα 9 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά δεν έφτανε η προσπάθεια του Γκίλτζιους-Αλεξάντερ με 38 πόντους, 5 ριμπάουντ. Ο Σιάμαμ ήταν ο άνθρωπος που κράτησε ζωντανή την Ιντιάνα με επιθετικό ριμπάουντ και καλάθι στα 48 δευτερόλεπτα για το 110-109 μετά από άστοχο σουτ του Νέμπχαρντ.

Οι Πέισερς συνεχίζουν να τρελαίνουν κόσμο σε μια σεζόν που ψάχνουν στο τέλος το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία τους. Μια ομάδα που δουλεύει σκληρά στο παρκέ και δεν τα παρατά ποτέ, όντας μετρ των ανατροπών. Με τον Χαλιμπέρτον να την έχει σώσει πολλές φορές στο τέλος.

Τα δεκάλεπτα: 29-20, 57-45, 85-76, 110-111

