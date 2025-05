Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δείχνει αποφασισμένος να φορέσει και τη νέα σεζόν τη φανέλα των Λέικερς, με τις πληροφορίες να συγκλίνουν στην απόφασή του να ενεργοποιήσει την οψιόν των 54 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το μεγάλο ερώτημα του καλοκαιριού στο Λος Άντζελες αφορά το μέλλον του ΛεΜπρόν Τζέιμς. Ο «Βασιλιάς» έχει μπροστά του μια απόφαση με τεράστιο αντίκτυπο, καθώς διατηρεί οψιόν για τον δεύτερο χρόνο του συμβολαίου του, που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια δολάρια με τους «λιμνανθρώπους».

Όπως αποκάλυψε ο Σαμς Σαρανία, όλα δείχνουν πως ο Τζέιμς σκέφτεται σοβαρά να ενεργοποιήσει τον επόμενο χρόνο του συμβολαίου του εξασφαλίζοντας περίπου 54 εκατομμύρια δολάρια.

«Η πρόθεσή του είναι να παραμείνει», ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκπομπή του Πατ Μακάφι. «Έχει μια τεράστια οψιόν, αλλά ακόμα έχει περιθώριο μέχρι τις 29 Ιουνίου για να πάρει την τελική του απόφαση».

"I'm told LeBron James is likely to opt in..



He's got a massive player option and that's the plan..



He still has about a month to figure that out"@ShamsCharania #PMSLive pic.twitter.com/8mzUsMCU9r