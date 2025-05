Αντετοκούνμπο: «Όταν φύγω από ΝΒΑ να παίξω σε Εφές ή Φενέρ;»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απάντησε σε Τούρκο φίλαθλο που τον πρόετρεψε να πάει στην Φενέρ.

Σύμφωνα με τα όσα έγραψε ο έγκυρος Σαμς Σαράνια πριν λίγες μέρες, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει ανοιχτά τα χαρτιά του για το μέλλον και δεν έχει πάρει την απόφαση του ακόμα αλλά για πρώτη φορά στην καριέρα του, είναι ανοιχτός στο αν θα μείνει στο Μιλγουόκι ή θα παίξει κάπου αλλού.

Στην συνέχεια ο δημοσιογράφος Sam Amick να τονίσει πως η διοίκηση των Μπακς θα το... κάνει πολύ δύσκολο σε όποια ομάδα θέλει να μπει συνομιλίες για ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, προσθέτοντας πως ο GM Tζον Χορστ θα προσπαθήσει να... ματώσει τις ομάδες μετά από την ανανέωση του συμβολαίου του σταρ του Μιλγουόκι.

Ένας χρήστης του twitter και φίλος της Φενέρ βρήκε την ευκαιρία να... ψήσει τον Greek Freak και του είπε να πάει στη Φενέρ. Ο Έλληνας σταρ απάντησε: «'Ισως όταν αποσυρθώ από το NBA. Φενέρ ή Εφές;», βάζοντας τον σε αναμμένα κάρβουνα.

Maybe when I retire from the NBA.

Fener or Efes? 🤔 https://t.co/OSykhIKQuH