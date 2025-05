Απολαύστε το τρελό δίποντο του Χαλιμπέρτον που έστειλε στην παράταση το ματς των Νικς με τους Πέισερς.

Το Gazzetta σας είχε προειδοποιήσει για τις συγκινήσεις που μπορεί να φέρει η σειρά των Νικς με τους Πέισερς στους τελικούς Ανατολής. Και στο Game 1 είδαμε παλιό καλό ΝΒΑ. Η Ιντιάνα άντεξε με ηγέτη Χαλιμπέρτον στην παράταση και επικράτησε με 138-135 στην παράταση. Η Νέα Υόρκη δεν μπόρεσε να κρατήσει διαφορά 9 πόντων περίπου ένα λεπτό για το τέλος της 4ης περιόδου και ο σταρ των Πεισερς υπέγραψε ακόμα μια μεγάλη νίκη φέτος.

Με ένα απίθανο δίποντο με αναπήδηση της μπάλας, έστειλε το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο και αμέσως έκανε το περίφημο choke sign προς τους φιλάθλους των Νικες μέσα στο Μadison Square Garden. Όπως ακριβώς είχε κάνει ο Ρέτζι Μίλερ στον Σπάικ Λι (διάσημο φίλο των Νικς και σκηνοθέτη, στο Game 5. Έτσι θέλησε να το δείξει πως οι Νικς ...πνίγονται στα κρισιμα ματς και στις μεγάλες στιγμές (choke). Δεν αντέχουν την πίεση και λυγίζουν στα δύσκολα πάντα.

Δείτε το σουτ του Χαλιμπέρτον!

TYRESE HALIBURTON SENDS IT TO OVERTIME WITH A WILD SHOT 🤯🤯🤯@Pacers 125@nyknicks 125



WE'VE GOT AN EXTRA FIVE MINUTES IN GAME 1 OF THE ECF ON TNT 🚨🚨