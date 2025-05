Σε ένα ματς που έσπασαν καρδιές, οι Πέισερς έσπασαν την έδρα των Νικς με 138-135 στην παράταση και έκαναν το 1-0 στους τελικούς Ανατολής.

Το Gazzetta σας είχε προειδοποιήσει για τις συγκινήσεις που μπορεί να φέρει η σειρά των Νικς με τους Πέισερς στους τελικούς Ανατολής. Και στο Game 1 είδαμε μια ματσάρα που τα είχε όλα.

Σε μια αναμέτρηση που είχε 40 εναλλαγές στο σκορ και παράταση, η Ιντιάνα άντεξε με ηγέτη Χαλιμπέρτον, επικράτησε με 138-135 και έκανε το 1-0 φεύγοντας με διπλό από το Madison Square Garden.

