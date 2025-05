Ο Σέι Γκίλτζιους Αλεξάντερ αναδείχθηκε σε πολυτιμότερος παίκτης της σεζόν στο NBA για την περίοδο του 2024-25. Ο σταρ των Θάντερ είναι ο δεύτερος Καναδός που πήρε το βραβείο του MVP, μετά τα δύο σερί του Στιβ Νας.

Ο Σέι Γκίλτζιους Αλεξάντερ είναι τελικά ο μεγάλος νικητής της κόντρας για το βραβείο του MVP του NBA, έχοντας αφήσει πίσω του στον... αγώνα τόσο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο όσο και τον Νίκολα Γιόκιτς (σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια).

Ο Αμερικάνος σταρ, αποτελεί και φέτος τον μεγάλο ηγέτη των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, στην προσπάθειά τους για να κατακτήσουν το πρωτάθλημα, με τον ίδιο να μετράει κατά μέσο όρο από 29,2 πόντους με 5,8 ριμπάουντ και 6,6 ασίστ σε 36,7 λεπτά εντός παρκέ.

Η ομάδα από το Τέξας αυτή τη στιγμή βρίσκεται στους τελικούς της δυτικής περιφέρειας, όπου έχει το προβάδισμα κόντρα στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς με 1-0. Ο 26χρονος γκαρντ κατά τη διάρκεια της regular season είχε από 32,7 πόντους με 5 ριμπάουντ και 6,4 ασίστ σε 34,2 λεπτά.

Αυτή είναι η τρίτη φορά όπου ο MVP της σεζόν στο NBA είναι παίκτης από τον Καναδά. Πρώτος ήταν ο Στιβ Νας, που το είχε πάρει το 2005 και το 2006.

First MVP: Shai Gilgeous-Alexander led the No. 1-seed Thunder to a league-high 68 wins and became the second player in NBA history to average at least 30 points on 50% shooting, 5 rebounds, 5 assists, 1.5 steals and 1 block per game along with Michael Jordan (1987-88, 1990-91). https://t.co/4updI0h7xP