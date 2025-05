Οι Μάβερικς μπορεί να είχαν μόλις 1.8% πιθανότητα να αποκτήσουν το νούμερο ένα του NBA Draft, όμως το κατάφεραν. Δικαίωση για τον Νίκο Χάρισον μετά την ανταλλαγή του Λούκα Ντόντσιτς στους Λέικερς;

Το NBA Draft Lottery του 2025 έφερε έναν μικρό… σεισμό στο Ντάλας! Οι Μάβερικς κέρδισαν το «χρυσό εισιτήριο» ενόψει του φετινού Draft, κατακτώντας το Νο.1 της διαδικασίας, παρότι είχαν μόλις 1.8% πιθανότητες να το πετύχουν!

The full 2025 NBA draft Lottery results ⭐



Where did your team land? pic.twitter.com/UjRZDQYF3I