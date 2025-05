Άναψε... φωτιές η αινιγματική απάντηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον Μπόμπι Πόρτις σχετικά με το μέλλον του στους Μιλγουόκι Μπακς.

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο βρίσκεται στο προσκήνιο με τις φήμες να πρωταγωνιστούν σχετικά με το αν θα αποχωριστεί ο «Greek Freak» το Μιλγουόκι κι αν ναι, ποιοι θα 'ναι οι υποψήφιοι μνηστήρες.

Για την όλη κατάσταση τοποθετήθηκε ο συμπαίκτης του στους Μπακς, Μπόμπι Πόρτις που φιλοξενήθηκε στο Podcast «Run it Back», παρουσία του πρώην σταρ του NBA, Λου Γουίλιαμς.

«Το αίμα του Γιάννη είναι... πράσινο (σ.σ. εννοώντας τους Μπακς)», είπε ο Πόρτις. Μάλιστα, πιστεύει πως «ο Γιάννης θέλει να αγωνιστεί σε μία ομάδα σε ολόκληρη την καριέρα του, όπως έκανε ο Κόμπι Μπράιαντ στους Λέικερς, ο Τιμ Ντάνκαν στους Σπερς και ο Στέφεν Κάρι στους Γουόριορς, όπου αγωνίστηκαν για έναν σύλλογο» και συνέχισε «Το να φύγει όμως ο Γιάννης και να πάει αλλού, όσο εντυπωσιακό κι αν ακούγεται, στην πραγματικότητα είναι πολύ δύσκολο. Αν δεις το θέμα επιχειρηματικά, για να τον αποκτήσεις μέσω ανταλλαγής – και με δεδομένο ότι θα παίρνει 58 με 60 εκατομμύρια – ουσιαστικά πρέπει να ανταλλάξεις ολόκληρη την ομάδα σου».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποφάσισε να απαντήσει στον φίλο και συμπαίκτη του με έναν πολύ αινιγματικό τρόπο βάζοντας... φωτιά στα όσα ακούγονται για το μέλλον του. «Μην ανησυχείς για μένα. Εσύ τι θα κάνεις Μπόμπι; Θα μείνεις η θα φύγεις;», σχολίασε σε post στο Instagram.

Giannis Antetokounmpo responds to comments made by Bobby Portis on today’s episode of Run It Back 👀



Giannis is so unserious…or this is 4D chess. I really can’t tell with him anymore 😭 pic.twitter.com/9FoqamoMNu