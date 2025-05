Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο... κουβάλησε τους Μπακς στη σειρά με τους Πέισερς, αλλά ήταν σχεδόν αβοήθητος. Ο Greek Freak ίσως έφτασε η ώρα να πει «δεν πάει άλλο».

Δεν έφτασε άλλη μια μαγική βραδιά του Γιάννη Αντετοκούνμπο για να σώσει τους Μπακς. Ο Έλληνας σταρ είχε triple double 30 πόντων 20 ριμπάουντ και 13 ασίστ, όμως τα ελάφια αποκλείστηκαν.

Ο Έλληνας σταρ έκανε ότι μπορούσε σε άλλη μια αναμέτρηση, αλλά οι Πέισερς είναι καλύτερη ομάδα φέτος και πιο δουλεμένη. Οι Πέισερς άντεξαν στην παράσταση και με νικητήριο καλάθι του Χαλιμπέρτον πήραν το παιχνίδι. Ακόμα όμως και με τον αποκλεισμό, ο Greek Freak έκανε ρεκόρ καριέρας στα playoffs σε ορισμένες κατηγορίες, σε μέσους όρους. Συνολικά τελείωσε με ρεκόρ καριέρας σε 4 κατηγορίες.

Μπορεί το δείγμα να είναι μικρό και να αφορά τα 5 φετινά του ματς κόντρα στους Πέισερς, αλλά αυτό δεν μειώνει τα ρεκόρ του. Συγκεκριμένα ο Αντετοκούνμπο είχε 33 πόντους, 15.4 ριμπάουντ, σούταρε με 60.6% εντός παιδιάς, αλλά και 3.8 επιθετικά ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Σε όλα ρεκόρ καριέρας!

(1/2) In NBA postseason history (min. five games), only one player has averaged:



◽️ 33+ PTS

◽️ 15+ REB

◽️ 6+ AST

◽️ 1+ STL

◽️ 1+ BLK



That player is Giannis Antetokounmpo in 2025. His Bucks lost in five games.



H/T @JJ__NBA pic.twitter.com/k2IiAoMnef