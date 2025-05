Σενγκούν: Ο... πύργος των Ρόκετς εκτοξεύτηκε και διαλύει τα κοντέρ στα playoffs (vid)

Ο σέντερ των Ρόκετς κάνει εντυπωσιακές εμφανίσεις στα πρώτα playoffs της καριέρας του και γράφει ρεκόρ.

Οι Ρόκετς έμειναν ζωντανοί στη σειρά με τους Γουόριορς, αφού εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους και μείωσαν σε 3-2. Το Χιούστον θα είχε αποκλειστεί χωρίς τον φοβερό Σενγκούν που κάνει απίθανες εμφανίσεις στην πρώτη postseason της καριέρας του.

Ο Τούρκος ψηλός έγινε ο σέντερ που φτάνει γρηγορότερα τους 100 πόντους, τα 50 ριμπάουντ και τις 25 ασίστ στην ιστορία των playoffs. Aλλά υπάρχει κι άλλο στατιστικό που δείχνει την κυριαρχία του.

Είναι πρώτος στην ομάδα του στις σημαντικότερες στατιστικές κατηγορίες. Κορυφαίος σκόρερ με 20.8 πόντους, καλύτερος ριμπάουντερ και πασέρ με 11 ριμπάουντ και 5.2 ασίστ αντίστοιχα. Πρώτος στα κλεψίματα με 1.8 ανά ματς και στην κορυφή στο +/- με +7.6. Παίκτης ορχήστρα που τα κάνει όλα και συμφέρει απέναντι στην παρέα του Κάρι και του Μπάτλερ.

Alperen Şengün is leading the Rockets in every key stat in the playoffs 🤯

✅20.8 PTS

✅11.0 REB

✅5.2 AST

✅1.8 STL

✅+7.6

In his first career postseason. At 22. Scoring. Rebounding. Passing. Defense. That’s special ❤️🇹🇷 pic.twitter.com/0ahQ7oBUfZ