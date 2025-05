ΛεΜπρόν για το μέλλον του: «Είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσω με την οικογένειά μου, θα δούμε» (vid)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς απάντησε σε ερώτηση που είχε να κάνει για το πόσο ακόμα θα παίζει μπάσκετ, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως δεν έχει ακόμα απάντηση.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, μετά τον αποκλεισμό των Λος Άντζελες Λέικερς από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς στον πρώτο γύρο των playoffs του NBA, στις δηλώσεις του μετά την αναμέτρηση, μίλησε μεταξύ άλλων για το πλάνο του ως προς τα πόσα χρόνια θα παίζει ακόμα.

Ο «Βασιλιάς» σε ερώτηση που του έγινε για το τι σκοπεύει να κάνει και κατά πόσο αυτός ο αποκλεισμός επηρεάζει αυτές τις σκέψεις του ανέφερε πως ακόμα δεν έχει κάποια απάντηση ως προς αυτό και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το συζητήσει με τα οικεία του πρόσωπα.

Για το πόσα ακόμα χρόνια πιστεύει ο ίδιος πως θα παίζει: «Δεν ξέρω, δεν έχω την απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσω με την οικογένειά μου, με τη γυναίκα μου και την ομάδα υποστήριξής μου. Θα το συζητήσουμε και θα δούμε τι θα γίνει και μετά θα έχω μία συζήτηση με τον εαυτό μου για το πόσο ακόμα θέλω να παίζω. Θα δούμε».

LeBron James on how much longer he’ll play: “I don’t know. I don’t have the answer to that. I’ll sit down with my family, my wife and my support group, talk through it, and see what happens. Have conversations with myself on how long I want to continue to play. We'll see." pic.twitter.com/ibA7ahzfkN