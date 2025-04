Χάουαρντ για Λεμπρόν: «Αν το γυρίσει από το 1-3 στα 40 του, μην ακούσω μετά άλλο debate για τον GOAT»

Ξεκάθαρος ήταν ο πάλαι ποτέ συμπαίκτης του Λεμπρόν στους Λος Άντζελες Λέικερς, Ντουάιτ Χάουαρντ.

Έπαιξαν μαζί στους Λέικερς σε δύο διαφορετικές περιόδους. Το 2020 όταν και κατέκτησαν το πρωτάθλημα στην «φούσκα» του Ορλάντο και για λίγο διάστημα τη σεζόν 2021-22 πριν μετακομίσει ο Χάουαρντ στην Ταϊβάν όπου και έκλεισε την καριέρα του.

Ο 39χρονος έξι φορές All Star στο NBA, πήρε θέση για το 3-1 των Μινεσότα Τίμπεργουλβς στη σειρά με τους Λος Άντζελες Λέικερς και στάθηκε στον Λεμπρόν Τζέιμς βάζοντας στην... κουβέντα το debate για τον καλύτερο παίκτη όλων των εποχών!

«Εάν ο Λεμπρόν επιστρέψει από το 3-1 στα 40 του χρόνια, τότε δεν θέλω να ακούσω ξανά κουβέντα για το debate του GOAT» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντουάιτ Χάουαρντ θέλοντας να τονίσει την υπεροχή που θα έχει ο «βασιλιάς».

If LeBron comes back from 3-1 at 40 I don’t wanna even hear about a GOAT debate 🫠