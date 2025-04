Ευχάριστα είναι τα νέα για τους Μιλγουόκι Μπακς, καθώς ο Ντέιμιαν Λίλαρντ θα επιστρέψει στη δράση μετά τη θρόμβωση που τον ταλαιπώρησε.

Οι Μπακς τα... χρειάστηκαν με το περιστατικό θρόμβωσης που ταλαιπώρησε τον Ντέιμιαν Λίλαρντ και που «τάραξε» τα νερά στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Ο σταρ των «Ελαφιών» είχε διαγνωστεί με θρόμβωση στη δεξιά του γάμπα και εξαιτίας αυτού του προβλήματος θα έπρεπε να μείνει στα «πιτς» για άγνωστο μέχρι στιγμής διάστημα.

Ευτυχώς ο Αμερικανός γκαρντ ξεπέρασε σε χρόνο ρεκόρ το ζήτημα που τον ταλαιπωρούσε μέσα σε μόλις τρεις εβδομάδες και είναι πλέον ξανά στη διάθεση του Ντοκ Ρίβερς για το Game 2 του πρώτου γύρου των playoffs κόντρα στους Ιντιάνα Πέισερς.

BREAKING: Milwaukee Bucks star Damian Lillard will make his return tonight for Game 2 against Indiana Pacers after dealing with a blood clot that sidelined him for over a month, league sources tell me. pic.twitter.com/Y8qhkbnVwO