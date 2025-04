Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ ξεπέρασε σε χρόνο ρεκόρ τη θρόμβωση στη γάμπα και μετρά αντίστροφα για την επιστροφή στη δράση με τους Μπακς!

Ο Αμερικανός σταρ ξεπέρασε σε χρόνο ρεκόρ την θρόμβωση που τον ταλαιπωρούσε και σταδιακά ετοιμάζεται να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ χρειάστηκε μόλις τρεις εβδομάδες για να ξεπεράσει τη θρόμβωση, όπως αποκαλύπτει ο έγκριτος ρεπόρτερ του ESPN, Σαμς Σαράνια.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει ο Σαράνια, ο Λίλαρντ δεν λαμβάνει πλέον φαρμακευτική αγωγή, με τους γιατρούς να αναφέρουν στους ανθρώπους των Μπακς ότι δεν έχουν ξαναδεί τέτοια ταχεία ανάρρωση, ενώ τόνισαν πως αυτή ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό στη γρήγορη διάγνωση και στους εξειδικευμένους ιατρούς που ανέλαβαν την υπόθεση.

