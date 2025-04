Ο Νίκο Χάρισον τέθηκε στην διάθεση των εκπροσώπων του Τύπου, με τον GM των Μάβερικς να καλείται να απαντήσει στην ερώτηση «γιατί δεν πρέπει να απολυθείς;», λόγω της ανταλλαγής του Λούκα Ντόντσιτς.

Οι Ντάλας Μάβερικς ακόμη δεν έχουν συνέλθει μετά την ανταλλαγή του Λούκα Ντόντσιτς, με την παρουσία του στο Τέξας προ ολίγων ημερών αλλά και οι 45 πόντοι που σημείωσε με τους Λέικερς απέναντι στην πρώην ομάδα του, να έχουν κάνει τον κόσμο να... βράζει!

Έτσι, κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του Χάρισον μετά το εν λόγω ματς, ένας δημοσιογράφος έκανε μια πολύ προσεκτικά διατυπωμένη, αλλά συνάμα και πολύ σκληρή ερώτηση στον GM των Μάβερικς.

«Ήρθε ο Λούκα να παίξει εδώ. Εσύ καθόσουν στις εξέδρες και ο κόσμος φώναζε πως πρέπει να απολυθείς. Εμείς δεν έχουμε ζήσει ποτέ κάτι τέτοιο, να ζητά ο κόσμος να χάσουμε τη δουλειά μας. Πες μας όμως, μετά από όλα αυτά, γιατί δεν πρέπει να απολυθείς;», είπε ο δημοσιογράφος, με τον Χάρισον να παραμένει ψύχραιμος και να απαντά τα εξής:

«Νομίζω πως έχω κάνει πολύ καλή δουλειά εδώ και δεν πρέπει να κριθώ από τους φετινούς τραυματισμούς. Πρέπει να κρίνεις από την αρχή μέχρι το τέλος».

Το σχετικό βίντεο με την ερώτηση και την απάντηση του Χάρισον:

A reporter just asked Nico Harrison “why shouldn’t you be fired?” 😅



(h/t @NationMffl) pic.twitter.com/s8BF5QKpnB