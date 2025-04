Ο Τζέισον Τέιτουμ προσπάθησε να καρφώσει αλλά ο ίδιος τελικά κατέληξε στο παρκέ έχοντας πέσει με όλο το βάρος του πάνω στον αγκώνα. Όπως δήλωσε ο ίδιος ωστόσο δεν υπάρχει θέμα ανησυχίας.

Οι Μπόστον Σέλτικς κατάφεραν να πάρουν μία επιβλητική νίκη επί των Ορλάντο Μάτζικ με 103-86 και μπήκαν με το δεξί στα play offs της φετινής σεζόν στο NBA.

Οι περυσινοί πρωταθλητές ωστόσο, είδαν κατά τη διάρκεια του αγώνα, έναν από τους βασικούς τους παίκτες, τον Τζέισον Τέιτουμ να πέφτει στο παρκέ. Πιο συγκεκριμένα, μετά από προσπάθειά του ώστε να καρφώσει, ο παίκτης των Σέλτικς έπεσε στο παρκέ έχοντας ρίξει όλο του βάρος πάνω στον αγκώνα του.

Ανησυχία επικράτησε στο «στρατόπεδο» της Βοστώνης, με τον ίδιο ωστόσο να δηλώνει μετά το τέλος του αγώνα πως δεν υπάρχει τελικά κάποιος τραυματισμός.

