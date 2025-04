Γνωστοί έγιναν οι φιναλίστ των βραβείων του NBA. Οι τρεις παίκτες που διεκδικούν τον τίτλο του MVP είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Νίκολα Γιόκιτς και ο Σέι Γκίλτζιους Αλεξάντερ.

Η regular season του NBA ολοκληρώθηκε πριν από μερικές ημέρες με τα play offs να έχουν αρχίσει πλέον η κουβέντα για τα καθιερωμένα βραβεία αποκτά νέα διάσταση.

Ολόκληρη την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο γίνεται μεγάλη κουβέντα για τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη, με τους τρεις φιναλίστ να έχουν γίνει πλέον γνωστοί.

Πιο συγκεκριμένα, το βραβείο του MVP θα διεκδικήσει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μαζί με τον Σέι Γκίλτζιους Αλεξάντερ και τον Νίκολα Γιόκιτς.

Ο Έλληνας σταρ των Μιλγουόκι Μπακς τη φετινή σεζόν μετράει κατά μέσο όρο από 30,4 πόντους με 11,9 ριμπάουντ και 6,5 ασίστ, ο Σέρβος σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς έχει 29,6 πόντους με 12,7 ριμπάουντ και 10,2 ασίστ ενώ ο ηγέτης των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ έχει 32,7 πόντους με 5 ριμπάουντ και 6,4 ασίστ.

