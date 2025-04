Γιόκιτς: Σε ρόλο προπονητή έδινε οδηγίες με πινακάκι σε time out!

Ο Νίκολα Γιόκιτς κατά τη διάρκεια time out έκανε τον... προπονητή και έδινε οδηγίες στο πινακάκι!

Το υψηλό μπασκετικό iq του Νίκολα Γιόκιτς είναι γνωστό. Ο Σέρβος σέντερ άλλωστε πολλές μέσα στο παρκέ λειτουργεί σαν οργανωτής του παιχνιδιού, ωστόσο στον αγώνα κόντρα στους Λος Άντζελες Κλίπερς, ο ίδιος το πήγε... σε άλλο επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα, ο σταρ των Ντένβερ Νάγκετς σε ένα time out πήρε το πινακάκι του προπονητή και άρχισε να δίνει οδηγίες στους συμπαίκτες του! Το σκορ σε εκείνο το σημείο (4:41 λεπτά πριν το τέλος του ματς) ήταν στο 92-91 υπέρ της ομάδας από την Καλιφόρνια.

Τελικά ο Γιόκιτς και η παρέα του κατάφεραν να πάρουν τη νίκη στην παράταση με 112-110.

Nikola Jokic with the whiteboard on the bench, coaching his team during a timeout. pic.twitter.com/wck2lnTY46