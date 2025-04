Έντουαρντς για ΛεΜπρόν: «Ίσως... μείνει στην ιστορία ως GOAT, δύσκολο να τον αποκλείσω»

O Έντουαρντς ανυπομονεί για τις μάχες του με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς στα playoffs.

Μπορεί να αγχώθηκαν στα τελευταία ματς της regular season οι Τίμπεργουλβς, αλλά τελικά κατάφεραν να πάρουν την έκτη θέση και να μπουν απευθείας στα playoffs εκεί όπου θα παίξουν με τους Λέικερς.

Ο σταρ των λύκων, Άντονι Έντουαρντς μίλησε στο Athletic για τη σειρά της postseason και στάθηκε στα συναισθήματα του που θα αντιμετωπίσει τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

«Σημαίνει πολλά ο matchup κόντρα σε εκείνον. Ίσως... μείνει στην ιστορία ως GOAT. Το να προσπαθήσω να τον βγάλω εκτός playoffs θα είναι δύσκολο, αλλά θα είναι ένας διασκεδαστικός δρόμος», ήταν τα λόγια του Ant-Man.

Πρώτο ματς τα ξημερώματα της Κυριακής στις 03:30 στο Λος Άντζελες, αφού πλεονέκτημα έδρας έχουν οι λιμνάνθρωποι.

Anthony Edwards on facing LeBron in the playoffs:



"It means a lot to matchup against him, man. Probably goes down as the greatest player to ever play basketball. Trying to get putting him out of the playoffs under my belt is going to be a tough one, but it’s going to be a fun… pic.twitter.com/NwwkpX5Mvp