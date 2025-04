Tο ματς των Λέικερς με τους Μάβερικς έσπασε ρεκόρ στα social media.

Οι Λέικερς έφυγαν με τη νίκη από το Ντάλας, κάνοντας επίδειξη δύναμης σε ένα ματς που ο Λούκα Ντόντσιτς συγκινήθηκε στην αρχή με το video που του ετοίμασαν και δάκρυσε αλλά στη συνέχεια... διέλυσε τους Μάβερικς με τους 45 πόντους που έβαλε.

Ο Σλοβένος έχει μεταμορφώσει τους λιμνάνθρωπους και τους έχει κάνει διεκδικητές του τίτλου. Όμως φαίνεται πως οι Λέικερς πετάνε και στα social media.

Το συγκερκιμένο ματς έφτασε τα 429 εκατ. views στα social media του ΝΒΑ και έγινε το δημοφιλέστερο της σεζόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τρέλα για την επιστροφή του Ντόντσιτς στο Ντάλας σαν αντίπαλος.

Lakers-Mavs generated 429 million views and counting across NBA social media accounts, on pace to the most viewed game of the season across social 🔥🔥🔥



(per Videocites) https://t.co/c4eRe4YR0C pic.twitter.com/gefA8JGjOA