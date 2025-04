Ο Μπρουκς συνεχίζει να μην μπορεί να συγκρατήσει τα... νεύρα του.

Είναι από τα... κακά παιδιά του ΝΒΑ. Άλλωστε όπως έχει δηλώσει στο παρελθόν του αρέσει ο ρόλος του villain. Ο Ντίλον Μπρουκς δεν διορθώνεται με τίποτα, δεν μπορεί να συγκρατήσει τα νεύρα του και να κόψει αυτά που κάνει κατά τη διάρκεια των ματς. Ο παίκτης των Ρόκετς δέχθηκε την 16η τεχνική ποινή μέσα στη σεζόν, αφού κλώτσησε τον Σέξτον στο ματς των Ρόκετς στην προσπάθεια του να επιτεθεί, με τον γκαρντ των Τζαζ να παίζει άμυνα.

Σίγουρα θα τον ξαναδούμε να δέχεται και άλλες τεχνικές μέχρι το τέλος της σεζόν

Dillon Brooks got a technical foul after kicking Collin Sexton 😬



It's his 16th tech this season which will lead to a one-game suspension pic.twitter.com/p9hiXgnhJc