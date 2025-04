O Νίκολα Γιόκιτς πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις όλων των εποχών στην ιστορία του ΝΒΑ, σημειώνοντας ένα αδιανόητο triple-double με 61 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ στην ήττα από τους Τίμπεργουλβς στη δεύτερη παράταση με 139-140!

Ο Νίκολα Γιόκιτς πραγματοποίησε μυθική εμφάνιση απέναντι στους Τίμπεργουλβς, γράφοντας ένα απίθανο triple double που όμως δεν ήταν αρκετό για τους Νάγκετς αφού η Μινεσότα επικράτησε με 139-140 στη δεύτερη παράταση.

Ο Σέρβος σέντερ γέμισε τη στατιστική του με 61 πόντους, 12/18 δίποντα, 6/11 τρίποντα, 19/24 βολές, 10 ριμπάουντ, 10 ασίστ και 2 κλεψίματα στα 53 λεπτά που έμεινε στο παρκέ, σημειώνοντας μια από τις καλύτερες επιδόσεις όλων των εποχών στη λίγκα!

Μάλιστα ο Γιόκιτς ήταν εκείνος που έστειλε το ματς στη δεύτερη παράταση, σκοράροντας στα 7.1 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης παράτασης, κάνοντας το 125-125.

🃏 NIKOLA JOKIĆ, A GAME FOR THE HISTORY BOOKS 🃏



🤯 61 PTS

🤯 10 REB

🤯 10 AST

🤯 6 3PM

🤯 2 STL



An all-time showing from an all-time player! pic.twitter.com/fdFyl2RyHU