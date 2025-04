ΛεΜπρόν για Καβς του 2007: «Τους έκανα να πιστέψουν πως είναι καλύτεροι απ'ότι ήταν, αλλιώς...» (vid)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μίλησε για την ομάδα των Καβς του 2007 που έπαιξαν τελικούς στο, με μια ατάκα που θα συζητηθεί.

Μπορεί να είναι συνηθισμένος να παίζει σε τελικούς κατά τη διάρκεια της καριέρας του, αλλά στα πρώτα του χρόνια στο ΝΒΑ μόχθησε πολύ να τα καταφέρει και ούτε είχε τη superteam που δημιουργήθηκε στο Μαϊάμι.

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς μίλησε στο Μind the Game Pod και στάθηκε στην ομάδα των Καβς το 2007 που έφτασε μέχρι τους τελικούς, αλλά ηττήθηκε από τους Σπερς. «Δεν θα μπορούσα να φτάσω στους τελικούς με την ομάδα των Καβς το 2007, αν δεν έκανα τους συμπαίκτες μου να πιστέψουν πως είναι καλύτεροι απ΄ότι ήταν».

Το 2007 ο King James είχε συμπαίκτες τους Χιουζ, Βαρεζάο, Γκούντεν, Γκίμπσον, Ιλγκάουσκας, Σνόου, Πάβλοβιτς, Σάνον Μπράουν, Μάρσαλ, Γουέσλεϊ και Πόλαρντ. Δεν την λες και ποιοτική ομάδα. Παρόλα αυτά με τον ΛεΜπρόν να ηγείται, πήγαν μέχρι τους τελικούς της λίγκας.

Φυσικά μετά την απώλεια του τίτλου το 2007, πήρε πρωταθλήματα το 2012 και 2013 με Χιτ, το 2016 με το Κλίβελαντ και το 2020 στη... φούσκα με τους Λέικερς.

LeBron on his 2007 Cavaliers team that went to the Finals:



“I mean… I’m not able to go to the Finals with that 2007 Cavs team if I didn’t make them believe that they were greater than what they were.”



Wow 😳



(via Mind the Game Pod) pic.twitter.com/vrlpRMyeAw