Συνεχίζει ακάθεκτος ο 40χρονος Πι Τζέι Τάκερ: Επέκταση του συμβολαίου με τους Νικς έως το 2026

Οι Νιου Γιορκ Νικς μετέτρεψαν το συμβόλαιο του Πι Τζέι Τάκερ σε εγγυημένο και με διάρκεια έως το 2026.

Ο Πι Τζέι Τάκερ μπορεί να είναι πλέον 40 χρονών, ωστόσο οι Νιου Γιορκ Νικς αποφάσισαν ενόψει των playoffs να κάνουν το συμβόλαιό του εγγυημένο. Μάλιστα, υπήρξε και επέκτασή του έως το 2026!

Με αυτόν τον τρόπο, ο έμπειρος φόργουορντ που είχε υπογράψει δύο δεκαήμερα συμβόλαια με την ομάδα από τη Νέα Υόρκη, θα συνεχίσει να βρίσκεται στο ρόστερ των Νικς.

Μέχρι στιγμής έχει λάβει χρόνο συμμετοχής μόνο στην ήττα από τους Σπερς με 120-105, έχοντας μείνει άποντος στα δύο λεπτά που πέρασε εντός παρκέ.

Στο παρελθόν ο ίδιος έχει περάσει μεταξύ άλλων από τον Άρη, τους Χιούστον Ρόκετς, τους Φιλαδέλφεια Σίξερς, τους Λος Άντζελες Κλίπερς ενώ το 2021 κατέκτησε το πρωτάθλημα του NBA στο πλάι του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς.

