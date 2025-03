Ρέκορντμαν και στις δημοπρασίες ο Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος είδε την πρώτη του φανέλα με τους Σικάγο Μπουλς, να πωλείται σε δημοπρασία για 4.2 εκατομμύρια δολάρια.

Η κληρονομιά του Μάικλ Τζόρνταν τόσο εντός όσο και εκτός του παρκέ όχι μόνο θα παραμείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου, αλλά θα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία με την πάροδο.

Αυτό το επιβεβαίωσε ένας συλλέκτης ο οποίος αγόρασε μέσω δημοπρασίας μια φανέλα του «MJ» η οποία φέρεται να είναι αυτή που φορούσε στα πρώτα του παιχνίδια με τους Σικάγο Μπουλς στην ρούκι του χρονιά στο NBA. Πρόκειται για την πέμπτη πιο ακριβή φανέλα από το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου που πωλήθηκε μέσω δημοπρασίας, αφού κοστολογήθηκε λίγο πάνω από τα 4.2 εκατομμύρια δολάρια.

Για την ιστορία, η πρώτη θέση της εν λόγω λίστας ανήκει επίσης στον κατά τεκμήριο κορυφαίο παίκτη όλων των εποχών, με τη φανέλα που φόρεσε στην τελευταία σεζόν 1997-98 με τους «ταύρους» και πωλήθηκε για 10.091 εκατομμύρια δολάρια.

Ακολουθεί στην δεύτερη θέση μια φανέλα του Κόμπι Μπράιαντ από την MVP σεζόν του (2007-08) για 5.85 εκατομμύρια δολάρια. Στην τρίτη θέση βρίσκεται μια φανέλα του αείμνηστου Γουίλτ Τσάμπερλεϊν από το Game 5 των τελικών του 1972 για 4.9 εκατομμύρια δολάρια, ενώ τέταρτη βρίσκεται ξανά φανέλα του Τζόρνταν και συγκεκριμένα μία που φόρεσε κατά τη διάρκεια της 1996-97 σεζόν για 4.7 εκατομμύρια δολάρια.

