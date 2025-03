Σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Κάιρι Ίρβινγκ λόγω της ρήξης χιαστού που είχε υποστεί, με τον γκαρντ των Ντάλας Μάβερικς να ξεκινά την αποκατάσταση του τραυματισμού του.

Ο μεγάλος άτυχος των Ντάλας Μάβερικς, Κάιρι Ίρβινγκ τέθηκε εκτός για το υπόλοιπο της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου λόγω ρήξης πρόσθιου χιαστού που υπέστη στο αριστερό γόνατο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τους Σακραμέντο Κινγκς προ δύο εβδομάδων.

Ο πολύπειρος Αμερικανός περιφερειακός υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση και πλέον πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα την αποκατάσταση από τον τραυματισμό του και όπως όλα δείχνουν, θα ξαναπατήσει παρκέ στις αρχές του 2026.

Την φετινή σεζόν στο NBA, ο 33χρονος ύψους 1.88μ. πόιντ γκαρντ πρόλαβε να αγωνιστεί σε 50 παιχνίδια, μετρώντας 24.7 πόντους, με 47.3% στα σουτ εντός πεδιάς, 40.1% στα τρίποντα, 91.6% στις βολές, 4.8 ριμπάουντ, 4.6 ασίστ, 2.2 λάθη και 1.3 κλεψίματα σε 36.1 λεπτά συμμετοχής.

Dallas Mavericks All-Star Kyrie Irving underwent successful surgery to repair his torn left ACL on Wednesday at Hospital for Special Surgery in New York City.



The surgery was performed by HSS Chief of Sports Medicine, Dr. Riley J. Williams.