Οι Μέμφις Γκρίζλις απέσυραν τη φανέλα με το νούμερο εννέα του Τόνι Άλεν, ευχαριστώντας τον με τον πλέον τιμητικό τρόπο για τα επτά χρόνια παρουσίας του στον οργανισμό.

Οι Μέμφις Γκρίζλις τα ξημερώματα της Κυριακής (16/3) και στο πλαίσιο της νικηφόρας αναμέτρησης τους κόντρα στους Μαϊάμι Χιτ (125-91) απέσυραν τη φανέλα του εμβληματικού επί επτά χρόνια παίκτη της ομάδας, Τόνι Άλεν.

