Οι δύο σεζόν που πέρασε ο Νικ Καλάθης στο Μέμφις στάθηκαν αρκετές για τον διεθνή γκαρντ προκειμένου να φτάσει σε ένα ρεκόρ το οποίο θα έπρεπε να περάσουν 10 ολόκληρα χρόνια για να ισοφαριστεί.

Τη φετινή σεζόν στο ΝΒΑ οι Γκρίζλις διανύουν μια άκρως θετική σεζόν, από την οποία ωστόσο δεν έχουν λείψει τα σκαμπανεβάσματα και οι καθιερωμένοι για την ομάδα του Μέμφις, τραυματισμοί.

Με ρεκόρ 43-27 το σύνολο του Τέιλορ Τζένκινς φιγουράρει στις πρώτες θέσεις της δυτικής περιφέρειες, έχοντας πολλούς και διαφορετικούς ρολίστες οι οποίοι συμπληρώνουν ιδανικά το παζλ της ομάδας δίπλα από τους αστέρες του οργανισμού, Τζα Μοράντ και Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ.

Ο ένας εξ αυτών προέκυψε σχεδόν... από το πουθενά και ο λόγος για τον Σκότι Πίπεν Τζούνιορ, γιο του θρυλικού πρώην παίκτη των Μπουλς, Σκότι Πίπεν.

Ο Πίπεν μπήκε από το... παράθυρο στο φετινό ρόστερ των Γκρίζλις και έκτοτε έχει κερδίσει επάξια τα λεπτά συμμετοχής του και τον δημιουργικό του ρόλο.

Ο 24χρονος γκαρντ έχει λάβει μέρος στους 68 από τους 70 φετινούς αγώνες της ομάδας του, προερχόμενος κυρίως από τον πάγκο, δίνοντας πολύτιμες λύσεις αλλά και ανάσες στον βασικό πόιντ γκαρντ του Μέμφις, Τζα Μοράντ.

Όμως το... στατιστικό το οποίο τράβηξε εσχάτως τα βλέμματα έχει να κάνει με τα κλεψίματα του ταλαντούχου «άσου».

Συγκεκριμένα ο Πίπεν έχει κάνει τουλάχιστον δύο κλεψίματα σε οκτώ συνεχόμενα παιχνίδια, κάτι που τελευταία φορά συνέβη από παίκτη των Γκρίζλις τη σεζόν 2014-2015, δηλαδή 10 χρόνια πριν.

Ποιος ήταν αυτός ο παίκτης; Ο φυσικά γνώριμος μας, Νικ Καλάθης ο οποίος αποτελούσε σημαντικό κομμάτι του ροτέισον των «αρκούδων» εκείνης τη χρονιά, προερχόμενος επίσης από τον πάγκο.

