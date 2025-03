Ο Όστιν Ριβς κάνει εντυπωσιακές εμφανίσεις τον τελευταίο καιρό, προσπαθώντας να κρύψει την απουσία του ΛεΜπρόν.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς λείπει στα τελευταία ματς λόγω τραυματισμού και μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του. Ωστόσο ο Λούκα Ντόντσιτς δεν είναι αβοήθητος, παίρνοντας σημαντικές βοήθειες από τον Όστιν Ριβς.

Ο περιφερειακός των λιμνάνθρωπων εντυπωσιάζει και βγαίνει μπροστά στα δύσκολα για τους Λέικερς. Τα νούμερα του στα 4 τελευταία ματς είναι εξαιρετικά.

Με Μπακς είχε 28 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ κόντρα στους Νάγκετς μέτρησε 37 πόντους, 13 ασίστ και 8 ριμπάουντ. Κόντρα στους Σανς έχει 28 πόντους, 6 ασίστ και 4 ριμπάουντ. Τέλος κόντρα στους Σπερς έχει 30 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Από ένα φοβερό τρίτο βιολί μετατράπηκε σε... δεύτερο λόγω της απουσίας του ΛεΜπρόν και δείχνει να αντέχει το βάρος.

Austin Reaves over his last 4 games:



30 PTS - 7 REB - 6 AST

28 PTS - 4 REB - 6 AST

37 PTS - 8 REB - 13 AST

28 PTS - 8 REB - 3 AST



(Via @realapp_ ) pic.twitter.com/mEi46bkeq9