Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον insider του ΝΒΑ, Σαμς Σαράνια, ο Λεμπρόν Τζέιμς θα παραμείνει μακριά από τα παρκέ τουλάχιστον για μια ακόμα εβδομάδα.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς βρίσκεται ήδη στα «πιτς» εδώ και περίπου μια εβδομάδα, μετά από μυικό τραυματισμό που υπέστη.

Συγκεκριμένα ο 40χρονος θρυλικός φόργουορντ αντιμετωπίζει μια διάταση στη βουβωνική χώρα, κάτι που αναμένεται όπως όλα δείχνουν να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικών χώρων για τουλάχιστον μια εβδομάδα ακόμα.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο έγκυρος ρεπόρτερ του ΝΒΑ, Σαμς Σαράνια, ο Βετεράνος θρυλικός φόργουορντ πραγματοποίησε σήμερα (16/3) τα πρώτα του βήματα στο παρκέ μετά τον τραυματισμό του και όπως όλα δείχνουν θα μπορεί να επιστρέψει στη δράση τουλάχιστον σε μια εβδομάδα.

Reporting for ABC NBA Countdown: LeBron James has his first on-court workout today – with ESPN footage – plus a Lakers return timetable update: pic.twitter.com/xTeiMRblnp