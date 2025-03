Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αποχώρησε με ενοχλήσεις στους προσαγωγούς στην ήττα των Λέικερς από τους Σέλτικς και υπάρχουν φόβοι ότι θα μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες.

Οι Λέικερς γνώρισαν την ήττα από τους Σέλτικς και πλέον το ζήτημα έχει να κάνει με τον τραυματισμό του ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα στους προσαγωγούς στα μέσα της τέταρτης περιόδου.

O Τζέιμς μέτρησε 22 πόντους, 14 ριμπάουντ και εννιά ασίστ πριν ζητήσει αλλαγή, πηγαίνοντας κατευθείαν στα αποδυτήρια και πλέον υπάρχει ανησυχία ότι θα μείνει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα, μάλιστα, με το ESPN, ο King θα απουσιάσει για αρκετές εβδομάδες.

It is too early to project an accurate timetable for how long LeBron James could miss because of his left groin injury, sources told ESPN. However one source said the initial thought is that it will sideline James for a matter of weeks, not a matter of days.