Σπερς: Οι παίκτες του Σαν Αντόνιο... έκλεψαν τις ρόδες από το αμάξι του rookie Καστλ (vid)

Οι παίκτες των Σπερς ήθελαν να... πειράξουν τον συμπαίκτη τους και rookie Στεφόν Καστλ.

Μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τον rookie των Σπερς, Στεφόν Καστλ όταν πήγε να πάρει το αμάξι του από το πάρκινγκ. Οι συμπαίκτες του στο Σαν Αντόνιο του είχαν αφαιρέσει τις ρόδες, θέλοντας να τον... πειράξουν. Το video ανέβασε ο συμπαίκτης του, Ντέβιν Βασέλ. Ο Καστλ αποτελεί ένα από τα κορυφαία prospects της σεζόν, ενώ το Σαν Αντόνιο στηρίζει πολλά σε εκείνον για το μέλλον πλάι στον Γουεμπανιάμα.

Δείτε το video

Spurs took the wheels off Stephon Castle's car 😭😅



(via devin_vassell/IG) pic.twitter.com/VT2HT2QFP6