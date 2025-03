Η κατάταξη στο NBA: «Μάχη» Μπακς και Πέισερς για τετράδα, δε σταματούν πουθενά οι Καβαλίερς

Μετά τη νίκη τους επί των Μπακς, οι Πέισερς μοιράζονται το ίδιο ρεκόρ στην τέταρτη θέση της Ανατολής.

Το απίθανο τετράποντο του Ταϊρίς Χαλιμπέρτον ήταν αναμφίβολα το highlight της βραδιάς. Οι Μπακς λύγισαν με έναν freak τρόπο από τους Πέισερς, με τους οποίους πλέον έχουν το ίδιο ρεκόρ, δίνοντας «μάχη» όσον αφορά την τέταρτη θέση της Ανατολής.

Εκεί όπου φυσικά κυριαρχούν οι Καβαλίερς, που έχουν 15 σερί νίκες για δεύτερη φορά στη σεζόν, μετά και από αυτήν που πέτυχαν απέναντι στους Νετς.

NBA STANDINGS UPDATE ‼️



▪️ CLE (#1 in East) wins 15th straight

▪️ IND (#5 in East) moves into tie for 4th

▪️ DET (#6 in East) becomes 12-3 in last 15 pic.twitter.com/FyhyuzeIwu