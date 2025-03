Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για τον παίκτη του ο Στιβ Κερ, τονίζοντας πως άποψη δεξιοτήτων ο Στέφεν Κάρι είναι μακράν ο κορυφαίος παίκτης όλων των εποχών.

Ο Στιβ Κερ έπλεξε το εγκώμιο του Στέφεν Κάρι για ακόμα μια φορά, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για αυτόν και θεωρώντας τον ως τον κορυφαίο στην ιστορία του παιχνιδιού.

Ο έμπειρος προπονητής των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, τόνισε πως ο ηγέτης της ομάδας του έχει τις δεξιότητες που τον καθιστούν κορυφαίο όλων, με βάση αυτές. Αναλυτικά τα όσα είπε ο Στιβ Κερ:

«Είναι διαφορετικό, ο αντίκτυπος που έχει στο παιχνίδι είναι διαφορετικός. Όταν κάνετε αυτές τις συζητήσεις για το ποιος είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών, αυτομάτως πηγαίνετε στα... γενετικά θαύματα. Ξέρετε, ο Λεμπρόν Τζέιμς, ο Μάικλ Τζόρνταν, ο Γουίλτ Τσάμπερλεϊν... Ο Στεφ (σ.σ. Κάρι) δεν ταιριάζει σε αυτό το καλούπι. Μου αρέσει που ο Σακίλ Ο' Νιλ το αναδεικνύει αυτό, αφού από άποψη δεξιοτήτων, ο Κάρι δεν είναι καν κοντά. Από άποψη δεξιοτήτων, ο Στέφεν Κάρι είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών».

Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο στο NBA, μια εβδομάδα πριν κλείσει τα 37 του χρόνια, ο Κάρι μετρά κατά μέσο όρο 24.4 πόντους με 45.1% στα σουτ εντός πεδιάς, 40.1% στο τρίποντο, 93% στις βολές, 4.5 ριμπάουντ, 6.2 ασίστ, 2.9 λάθη και 1.1 κλέψιμο σε 32.1 λεπτά πάνω στο παρκέ και σε 54 ματς.

