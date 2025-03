Οι Λέικερς ήταν οι μεγάλοι νικητές στο τρομερό ντέρμπι με τους Νικς, έχοντας φτάσει στη νίκη με 113-109 σε ένα ματς όπου ΛεΜπρόν Τζέιμς και Λούκα Ντόντσιτς είχαν από 62 πόντους. Ανησυχία για τον Μπράνσον που αποχώρησε έχοντας γυρίσει το δεξί του πόδι.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς υποδέχτηκαν του Νιου Γιορκ Νικς στο μεγαλύτερο ντέρμπι της βραδιάς. Οι δύο ομάδες χρειάστηκε να λύσουν τις διαφορές τους στην παράταση, εκεί όπου οι γηπεδούχοι επιβλήθηκαν με 113-109.

LUKA DONCIC WITH 5 STRAIGHT POINTS OVER KAT IN OT 💪 pic.twitter.com/Je22fMNASU

Το τέλος της κανονικής διάρκειας της αναμέτρησης βρήκε το σκορ στο 99-99 και έτσι οι δύο πλευρές οδηγήθηκαν στο επιπλέον πεντάλεπτο. Εκεί το ντέρμπι συνεχίστηκε για τα καλά μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα. Σε αυτά «καθάρισε» ο ΛεΜπρόν Τζέιμς που με εύστοχες βολές του ανέβασε στα 9" πριν από τη λήξη τη διαφορά στο +4.

Πρώτος σκόρερ για τους Λέικερς αναδείχθηκε ο Λούκα Ντόντσιτς που είχε 32 πόντους με 12 ασίστ ενώ ο «Βασιλιάς» ακολούθησε από κοντά με 31 πόντους και 12 ριμπάουντ. Στους 12 πόντους έφτασε ο Γκέιμπ Βίνσεντ ενώ 11 είχε ο Ντάλτον Κνεχτ.

Από την ομάδα της Νέας Υόρκης ξεχώρισε ο Τζέιλεν Μπράνσον με 39 πόντους και 10 ασίστ (αποχώρησε έχοντας γυρίσει τον δεξί αστράγαλο), επόμενος στη λίστα των σκόρερ ήταν ο Όου Τζι Ανουνόμπι με 20 πόντους, 18 (10 ριμπάουντ) είχε ο Τζος Χαρτ και 12 με 14 ριμπάουντ ο Καρλ Άντονι Τάουνς.

The play that led to Jalen Brunson exiting the Knicks’ game against the Lakers 👀



(via @NBA)pic.twitter.com/VJ6uLyAGrT