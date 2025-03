Νέος «συναγερμός» στους Μάβερικς: Τραυματίστηκε στο γόνατο ο Ίρβινγκ (vids)

Οι Ντάλας Μάβερικς έχασαν από νωρίς τον Καϊρί Ίρβινγκ στο ματς με τους Κινγκς με τραυματισμό στο αριστερό γόνατο.

Οι Ντάλας Μάβερικς υποδέχτηκαν τους Σακραμέντο Κινγκς από τους οποίους και ηττήθηκαν με 122-98, ωστόσο στην ομάδα από το Τέξας επικρατεί μεγάλη ανησυχία για την κατάσταση του Καϊρί Ίρβινγκ.

Ο Αμερικάνος γκαρντ, στα τελευταία λεπτά της πρώτης περιόδου σε μία προσπάθειά του για καλάθι, τραυματίστηκε στο αριστερό του γόνατο.

Ο ίδιος έπεσε στο παρκέ ενώ χρειάστηκε τη βοήθεια των υπολοίπων ώστε να σηκωθεί. Μάλιστα, ο έμπειρος παίκτης των Μάβερικς εκτέλεσε τις βολές προτού βγει, σε περίπτωση που ήταν σε κατάσταση ώστε να επιστρέψει αργότερα στο παρκέ.

Τη φετινή σεζόν, ο Ίρβινγκ μετράει κατά μέσο όρο από 25 πόντους με 4,9 ριμπάουντ και 4,7 ασίστ σε 36,6 λεπτά συμμετοχής.

BREAKING: Kyrie Irving went down with what the Dallas Mavericks are calling a left knee sprain, was down in pain, & hit both free-throws before being helped to the locker room.



Kyrie’s leg badly buckled & he is out for the game.



Get well soon, Kyrie! 🙏 pic.twitter.com/o2nIrvC1sJ