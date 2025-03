Κερ: «Δεν καταλαβαίνω γιατί δε διδάσκουμε στους διαιτητές να σφυρίζουν τα βήματα»

Παράπονα σχετικά με το πώς σφυρίζονται τα βήματα στο ΝΒΑ, έκανε ο Στιβ Κερ σε δηλώσεις του.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς συνέχισαν νικηφόρα, περνώντας πολύ εύκολα από την έδρα της Σάρλοτ, με τον Στιβ Κερ ωστόσο να βρίσκει αφορμή να μιλήσει για ορισμένα σφυρίγματα.

Ο κόουτς των Γουόριορς στάθηκε σε αρκετές περιπτώσεις που δε σφυρίζονται βήματα, τονίζοντας πως πρέπει να εκπαιδευτούν οι διαιτητές για το συγκεκριμένο κομμάτι του παιχνιδιού.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί δε διδάσκουμε στους διαιτητές να σφυρίζουν βήματα στη λίγκα. Κάνουν εκπληκτική δουλειά, επικοινωνούν καλά αλλά βλέπω 5-6 περιπτώσεις σε κάθε παιχνίδι που δε σφυρίζονται» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κερ.

Steve Kerr wants NBA officials to call more traveling violations. pic.twitter.com/S7dOJ290Pp