Οι Μιλγουόκι Μπακς θέλουν να κάνουν δικό τους τον Πιτ Νανς, ώστε να καλύψουν το κενό του τιμωρημένου Μπόμπι Πόρτις.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρoυν στις ΗΠΑ, οι Μιλγουόκι Μπακς αναμένεται να αποκτήσουν τον Πιτ Νανς με two-way συμβόλαιο.

Τα «ελάφια» με αυτόν τον τρόπο θέλουν να καλύψουν το κενό που θα υπάρχει μέχρι να τελειώσει η τιμωρία του Μπόμπι Πόρτις στις θέσεις των ψηλών.

Ο 25χρονος Αμερικάνος (2,08 μ.) την τρέχουσα σεζόν βρίσκεται στη G League με τους Κλίβελαντ Τσαρτζ μετρώντας κατά μέσο όρο από 16,2 πόντους με 6,9 ριμπάουντ και 3,5 ασίστ σε 34,2 λεπτά εντός παρκέ.

The Milwaukee Bucks are planning to sign F/C Pete Nance on a two-way NBA deal, sources tell ESPN. Nance played seven games for the 76ers this season amid a strong season for the G League's Cleveland Charge.