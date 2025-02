Moράντ: Εντυπωσιακό alley oop, παραλίγο να... βρει το κεφάλι στη στεφάνη (vid)

Ο Τζα Μοράντ έβγαλε εντυπωσιακή φάση κόντρα στους Σανς.

Οι Γκρίζλις πήραν το θρίλερ με τους Σανς στην παράταση έχοντας πρωταγωνιστή τον ηγέτη τους, Τζα Μοράντ. Κατά τη διάρκεια του ματς ο Μοράντ πρόσφερε θέαμα και αρκετές εντυπωσιακές φάσεις. Σε μία από αυτές ολοκλήρωσε τη φάση με alley oop και το κεφάλι του παραλίγο να ακουμπήσει τη στεφάνη.

Απολαύστε τον

JA ALMOST HIT HIS HEAD ON THE RIM FOR THIS ALLEY OOP 😳🔥 pic.twitter.com/RQraHcVEYi