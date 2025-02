Άγαλμα του Κόμπι Μπράιαντ θα κοσμεί τον Εθνικό Κήπο Αμερικανών Ηρώων όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Εννέα χρόνια μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση και πέντε χρόνια από το θάνατό του, η κληρονομιά του Κόμπι Μπράιαντ παραμένει ανεξίτηλη εντός και εκτός παρκέ.

O Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου του για την δημιουργία του Εθνικού Κήπου Αμερικανών Ηρώων, το άγαλμα του αείμνηστου θρύλου του NBA δεν θα λείπει από αυτόν τον εκλεκτό χώρο.

Ένας χώρος ο οποίος αποτελεί πρωτοβουλία του προέδρου των ΗΠΑ ώστε να αναγνωριστεί η προσφορά και η αξία ιστορικών προσώπων στην ιστορία του έθνους και θα λάβει σάρκα και οστά σύντομα, παρά το γεγονός ότι δεν υλοποιήθηκε κατά την πρώτη θητεία του Αμερικανού προέδρου.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Εθνικός Κήπος Αμερικανών Ηρώων θα περιλαμβάνει εκτός του θρύλου των Λος Άντζελες Λέικερς, τα τιμώμενα πρόσωπα των Χάριετ Τάμπμαν, Ρόζα Παρκς, Μπίλι Χόλιντεϊ, Αρίθα Φράνκλιν, Κορέττα Σκοτ Κινγκ, Φρέντερικ Ντάγκλας, Τζάκι Ρόμπινσον, Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και Μοχάμεντ Άλι.

🚨 President Trump announces that the National Garden of American Heroes will include statues of African American icons Harriet Tubman, Rosa Parks, Billie Holiday, Aretha Franklin, Coretta Scott King, Frederick Douglas, Jackie Robinson, MLK Jr., Muhammad Ali, and Kobe Bryant. pic.twitter.com/D5Iv01Gka4