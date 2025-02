Οι «μικροί» της Κάντας Πάρκερ μπορεί να φάνηκαν ανταγωνιστικοί αλλά δυστυχώς για αυτούς είχε έρθει η... ώρα του Ντέμιαν Λίλαρντ.

Οι αστέρες του Σακίλ Ο' Νιλ κατάφεραν να προκριθούν στον τελικό του All Star Game, επικρατώντας στον ημιτελικό της ομάδας της Κάντας Πάρκερ μετά από τρίποντο του Ντέμιαν Λίλαρντ το οποίο διαμόρφωσε το τελικό 42-35.

Dalton Knecht with the two-handed JAM!



He's got 8 PTS for Candace's Rising Stars...



They trail Shaq's OGs by 2 on TNT 👀 pic.twitter.com/O8ejPibj5D February 17, 2025

Οι «Rising Star» προσπάθησαν να κοιτάξουν στα μάτια τα «θηρία» του Σακίλ, όμως δεν τα κατάφεραν κερδίζοντας όμως τις εντυπώσεις.

JB THROWS DOWN THE LOB 🫨



8 straight for Jaylen as Shaq's OGs are 6 points from advancing... #NBAAllStar on TNT pic.twitter.com/EloGUPpeMW February 17, 2025

Έτσι η ομάδα του Σακ, οι «OG's» αντιμετώπισαν αυτή του Τσαρλς Μπάρκλεϊ στον τελικό του 74ου All Star Game.

DAME TIME FROM DEEP FOR THE WIN 🚨



The Oakland native puts on the finishing touches...



Shaq's OGs will face Chuck's Global Stars in the #NBAAllStar Championship on TNT! 🌟 pic.twitter.com/fvhN5rpcgc February 17, 2025

Κορυφαίος του ημιτελικού ήταν ο Ντέμιαν Λίλαρντ που πέτυχε 9 πόντους, ενώ από 8 πρόσθεσαν οι Ίρβινγκ και Μπράουν.

Για τους «μικρούς» της Πάρκερ, ξεχώρισαν οι Νεχτ και Νταν που πέτυχαν από 8 πόντους αντίστοιχα.