Η ομάδα του Τσάρλς Μπάρκλεϊ προκρίθηκε στον τελικό του All Star Game επικρατώντας αυτής του Κένι Σμιθ με 41-32.

Το νέο φορμάτ του All Star Game με τους δύο ημιτελικούς και τον έναν τελικό των 40 πόντων ανέδειξε τον πρώτο του νικητή, με τους All Star της ομάδας του Τσαρλς Μπάρκλεϊ να επικρατούν αυτής του Κένι Σμιθ με 41-32, μετά το νικητήριο καλάθι του Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ, αλλά και τα... καμώματα του Βίκτορ Γουενμπανιάμα.

Πριν τον αγώνα την παράσταση έκλεψε ο διάσημος κωμικός και λάτρης του μπάσκετ, Κέβιν Χαρτ.

Στη συνέχεια όμως ανέλαβαν οι Super Stars της «πορτοκαλί θεάς», με τον σέντερ των Σαν Αντόνιο Σπερς, Βίκτορ Γουενμπανιάμα να εντυπωσιάζει στο πρώτο του All Star Game.

WEMBY'S FIRST #NBAAllStar POINTS 👽



Hops into the lane and stuffs it with the left!



Chuck's Global Stars 14 PTS away from 40 on TNT 👀 pic.twitter.com/e998eS9CJU