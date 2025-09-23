Τζόκοβιτς: Έφυγε από τη ζωή ο μέντοράς του, Νίκολα Πίλιτς
Την τελευταία του πνοή άφησε ο πρώην Κροάτης τενίστας και προπονητής, Νίκολα Πίλιτς σε ηλικία 87 ετών. Με μακρά καριέρα εντός και εκτός court, ο Πίλιτς είχε υπό τις οδηγίες του τον Νόβακ Τζόκοβιτς στα πρώτα βήματα του Σέρβου στο τένις.
Πιο συγκεκριμένα, το 1999 ο Πίλιτς ανέλαβε τον νεαρό Νόλε, σπάζοντας έναν άγραφο κανόνα που είχε ο ίδιος να μην αναλαμβάνει παίκτες κάτω των 14 ετών. Μαζί πέρασαν αρκετά χρόνια, με τον 24 φορές κάτοχο Grand Slam να εκφράζει την ευγνωμοσύνη του γι' αυτόν.
«Ο κύριος Νίκολα είναι ο τενιστικός μου πατέρας, ο μέντορας μου. Ένας άνθρωπος που με ανιδιοτέλεια μοιράστηκε όλη τη γνώση και την εμπειρία του για το τένις και τη ζωή μαζί μου. Είχα μεγάλη τύχη που είχα τον Νίκι ως μέντορα. Θα είμαι ευγνώμων σε αυτόν και την οικογένειά του για όλα όσα έκαναν για εμάς», έγραφε πριν από επτά χρόνια ο 38χρονος αστέρας.
Ως αθλητής είχε φτάσει στον τελικό του Roland Garros το 1973, χωρίς να κατακτήσει τον τίτλο, ενώ τρία χρόνια νωρίτερα προσέθεσε τον τίτλο του US Open στο διπλό. Σημειώνεται πως το... όνομά του το έφτιαξε ως προπονητής, έχοντας δημιουργήσει τη δική του ακαδημία στο Μόναχο.
Μέχρι και σήμερα είναι ο μόνος προπονητής, ο οποίος έχει κατακτήσει το Davis Cup όντας captain τριών διαφορετικών χωρών, πανηγυρίζοντας το με Δυτική Γερμανία, Κροατία και Σερβία.
