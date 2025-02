Εκτός All Star Game τέθηκε ο Λεμπρόν Τζέιμς μετά από πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στον αστράγαλο.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς δεν αγωνιστεί στο αποψινό (17/2, 03:00) All Star Game καθώς ο «Βασιλιάς» αντιμετώπισε ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στον αστράγαλο και τέθηκε νοκ-άουτ από την 74η «γιορτή» του ΝΒΑ που θα διεξαχθεί στο Σαν Φραντσίσκο της Καλιφόρνια για πρώτη φορά μετά το 2000.

