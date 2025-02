Οι τρομερές αντιδράσεις των Γιάννη Αντετοκούνμπο, Στέφεν Κάρι στα καρφώματα του Μακ ΜακΚλάνγκ στο πλαίσιο του διαγωνισμού του All-Star Game του NBA.

Ο Μακ ΜακΚλάνγκ είχε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά πρωταγωνιστικό ρόλο στο All-Star Weekend του NBA φτάνοντας ξανά στην κατάκτηση του διαγωνισμού καρφωμάτων με τις τρομερές του προσπάθειες.

Όσοι παρακολούθησαν live, πόσω μάλλον από το γήπεδο, τις πτήσεις του 1.88μ. γκαρντ των Ορλάντο Μάτζικ, άπαντες έμειναν με το στόμα ανοιχτό, ενώ επικές ήταν οι αντιδράσεις πολλών NBAερς.

Ανάμεσα σε αυτούς ξεχώρισαν οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Στέφεν Κάρι, με τον Έλληνα σταρ των Μιλγουόκι Μπακς να μένει με το στόμα ανοιχτό και να παίρνει μία τρομερή έκφραση, την ώρα που μπαίνει σε... σκέψεις για τον επόμενο διαγωνισμό.

Από την άλλη, επική ήταν αντίδραση του ηγέτη των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς ο οποίος προσποιήθηκε ότι... λιποθυμά ενώ στο μάτια της δεν πίστευε και η σύζυγός του, Αϊέσα Κάρι.

Steph Curry couldn't believe what he saw 🤣 #ATTSlamDunk https://t.co/uLBlQwc14t pic.twitter.com/9tciN92Enw