Υπόσχεση Μπάτλερ στον κόσμο των Γουόριορς: «Έρχεται σύντομα το πρωτάθλημα» (vid)

Ο Τζίμι Μπάτλερ έστειλε μήνυμα στον κόσμο των Γουόριορς.

Μια από τις... βόμβες των ημερών ήταν και η μετακίνηση του Μπάτλερ στους Γουόριορς. Ο Jimmy Buckets θέλει να κατακτήσει το πρώτο του πρωτάθλημα στο ΝΒΑ και ένωσε τις δυνάμεις του με τον κορυφαίο σουτέρ όλων των εποχών, τον Κάρι που μετρά μέχρι τώρα 4 τίτλους

Ο πρώην παίκτης των Χιτ ανυπομονεί για το ντεμπούτο του, ενώ θέλει να πανηγυρίσε με τους πολεμιστές στο τέλος της σεζόν. Έστειλε και το πρώτο μήνυμα του στον κόσμο της ομάδας, αναφέροντας: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Έτοιμος να νικήσω και να δουλέψω. Έρχεται σύντομα πρωτάθλημα». Υποσχέθηκε το πρωτάθλημα.

Δείτε το video

Jimmy Butler's first message to Dubs fans 💙💛



"Championship coming soon" 🏆👀



(via @warriors)pic.twitter.com/om3ii8Riu9