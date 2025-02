Ο Μπάτλερ θα βάλει ένα εντυπωσιακό νούμερο στον τραπεζικό του λογαριασμό μετά την μετακίνηση του στους Γουόριορς.

Άλλη μια... βόμβα έσκασε στο ΝΒΑ, με τους Γουόριορς να παίρνουν με ανταλλαγή τον Τζίμι Μπάτλερ που εδώ και καιρό έψαχνε τρόπο να αποχωρήσει από τους Χιτ.

Ο Jimmy Buckets συνεχίζει να αναζητά το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του και θα το προσπαθήσει πλάι στον Στεφ Κάρι, με τους δυο τους να συνθέτουν ένα εντυπωσιακό δίδυμο.

Ο έμπειρος περιφερειακός υπέγραψε διετές συμβόλαιο αξίας 121 εκατ. δολαρίων με την ομάδα του Στιβ Κερ και ανυπομονεί να πατήσει παρκέ για να βοηθήσει τη νέα του ομάδα.

JIMMY GETS A BAG IN THE BAY 💰 pic.twitter.com/s8jQQYFDm9