«Βόμβα» οι Γουόριορς: Πήραν Μπάτλερ

Έσκασε άλλη μια... βόμβα στο ΝΒΑ τις τελευταίες μέρες. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, οι Γουόριορς κάνουν δικό τους τον Τζίμι Μπάτλερ ο οποίος ήθελε να φύγει εδώ και καιρό από το Μαϊάμι.

Το αντίστροφο δρομολόγιο πήραν οι Άντριου Ουίγκινς, Ντένις Σρέντερ και Κάιλ Άντερσον. Στη συνέχεια ο Σρέντερ κατέληξε στους Τζαζ, με τον Τάκερ να γυρνά στο Μαϊάμι, ενώ ο Άντερσον πήγε Ράπτορς.

Επιπλέον το Γκόλντεν Στέιτ θα προσφέρει στους Χιτ και ένα pick πρώτου γύρου για να γίνει η ανταλλαγή του Μπάτλερ. Μένει να δούμε τώρα πως θα λειτουργήσει το Μπάτλερ-Κάρι.

Για να γίνει η συμφωνία έπρεπε να μπουν και οι Πίστονς, οι οποίοι πήραν τους Ουότερς και Τζος Ρίτσαρντσον. Ο Μπάτλερ θα μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα που του λείπει τόσο πολύ από την καριέρα του με δύο χαμένους τελικούς το 2020 στη φούσκα και το 2023.

Φέτος μετρά 17 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 4.8 ασίστ ανά ματς στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, ενώ έχει απουσιάσει από πολλά ματς το τελευταίο διάστημα.

