Oι Λέικερς πήραν τον Μαρκ Γουίλιαμς από τους Χόρνετς σε μια ψαγμένη κίνηση.

Συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν με τις κινήσεις τους οι Λέικερς. Μετά τη... βομβα με τον Ντόντσιτς, οι Λέικερς πήραν και έναν σέντερ που είχαν τόσο ανάγκη. Οι λιμνάνθρωποι απέκτησαν τον Μαρκ Γουίλιαμς από τους Χόρνετς, ενώ έστειλαν στις σφήκες τους Ντάλτον Κονέκτ, Καμ Ρέντις, ένα μελλοντικό ντραφτ πικ πρώτου γύρου του 2029 και την ευκαιρία ανταλλάξουν πικ πρώτου γύρου του 2030.

Ο 23χρονος σέντερ μετρά φέτος 16 πόντους, 9.8 ριμπάουντ, 2.5 ασίστ και 1.2 κοψίματα ανά ματς και έρχεται στο Λος Άντζελες για να κάνει πιο εύκολη τη ζωή των ΛεΜπρόν και Ντόντσιτς με τα όσα θα προσφέρει μέσα στη ρακέτα. Εξαιρετική κίνηση οι λιμνάνθρωποι, πολύ ψαγμένη. Φοβερή δουλειά μέσα σε λίγες μέρες από το front office τους.

Lakers are trading for a rising 7-foot-2 center, giving the franchise a starting center in Williams who fits the profile of athleticism and verticality that has flourished with Luka Doncic. Hornets land a rookie in Knecht they are excited about, and draft capital. https://t.co/BlzoawiLjR